ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд

Участников исследования также просили оценить, насколько их населенный пункт можно назвать местом для счастливой жизни по 10-балльной шкале. В среднем россияне оценили города и села, в которых проживают, на 6,7 балла из 10. Больше всего довольны жизнью жители Москвы и Петербурга — они поставили своим городам 7,7 балла.