Согласно индексу эмоциональной оценки ВЦИОМ за январь 2026 года, наиболее жизнерадостным поколением в России являются зумеры — те, кто родились в 2001 году и позже. Среди них 46% рассказали о позитивном настрое.
С возрастом оптимизм снижается. Самыми тревожными оказались младшие миллениалы — те, кто родились в 1992–2000 годах, — среди которых тревогу испытывают 37%.
Разную интенсивность в переживании эмоций демонстрируют мужчины и женщины. Мужчины чаще склонны копить, подавлять свои эмоции — каждый третий так поступает. Женщины, напротив, чаще открыто транслируют свои чувства.
В среднем же жизнерадостно себя чувствует каждый третий россиянин, 25% — сдержанны в эмоциях, 23% — испытывают тревогу, а 18% ярко переживают весь спектр эмоций и чаще о них говорят.
Ранее ВЦИОМ также сравнил требовательность к этикету со стороны американцев и россиян. Выяснилось, что граждан России в общественных местах больше всего раздражает ругань и громкая музыка, а американцев ― съемка без разрешения и курение.