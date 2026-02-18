A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Кинокомпания A24 представила набор для маджонга, навеянный фильмом «Всё везде и сразу», получившим семь премий «Оскар».
Стоимость набора составляет 320 долларов (около 24,4 тыс. рублей). В комплект входят деревянный кейс с золотистым тиснением, логотип A24 с глазами, четыре подставки для плиток, 160 черных плиток с иероглифами и набор игральных костей. Вес набора — 9 килограмм.
12 февраля на Берлинском кинофестивале малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео получила почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф.
За главную роль в фильме «Всё везде и сразу» актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус». Всего в фильмографии Йео более 50 картин, в том числе главная роль в «Безумно богатых азиатах» Кевина Квана.
Директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл поделилась: «Мишель Йео — художница и визионер, чьи работы стирают границы — будь то географические, языковые или кинематографические. Ее властное присутствие, смелые творческие решения и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в памяти поколений кинематографистов и поклонников на Берлинале и по всему миру».