A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Афиша Daily
Фото: A24

Кинокомпания A24 представила набор для маджонга, навеянный фильмом «Всё везде и сразу», получившим семь премий «Оскар».

Стоимость набора составляет 320 долларов (около 24,4 тыс. рублей). В комплект входят деревянный кейс с золотистым тиснением, логотип A24 с глазами, четыре подставки для плиток, 160 черных плиток с иероглифами и набор игральных костей. Вес набора — 9 килограмм.

1/7
© A24
2/7
© A24
3/7
© A24
4/7
© A24
5/7
© A24
6/7
© A24
7/7
© A24

12 февраля на Берлинском кинофестивале малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео получила почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф.

За главную роль в фильме «Всё везде и сразу» актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус». Всего в фильмографии Йео более 50 картин, в том числе главная роль в «Безумно богатых азиатах» Кевина Квана.

Директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл поделилась: «Мишель Йео — художница и визионер, чьи работы стирают границы — будь то географические, языковые или кинематографические. Ее властное присутствие, смелые творческие решения и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в памяти поколений кинематографистов и поклонников на Берлинале и по всему миру».

Расскажите друзьям