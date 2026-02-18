У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Нив Кэмпбелл, исполнительница роли Сидни Прескотт во франшизе «Крик», рассказала, что для седьмой части не будут организованы предпремьерные показы. Так создатели собираются минимизировать раскрытие того, кто убийца. Премьера фильма в мировом прокате назначена на 27 февраля.

Героиня Кэмпбелл фигурировала в первых пяти фильмах, а в шестом лишь упоминалась. В «Крике-7» Сидни Прескотт снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь, роль которой исполнила Изабель Мей («1883»).

В картине также снялись Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Кортни Кокс, уже известные поклонникам серии. Среди новых актеров — Джоэл МакХейл («Сообщество»), Итан Эмбри («Каникулы в Вегасе»), Марк Консуэлос («Ривердейл»), Анна Кэмп («Идеальный голос») и Маккенна Грейс («Одаренная»).

В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уилльямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.

В августовском интервью Уилльямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».

В начале февраля вышел тизер-трейлер, который затем показали в перерыве Супербоула. Затем появился постер.

В качестве промо фильма оригинальный слешер 1996 года показали целиком в тиктоке. Показ прошел в прямом эфире 11 февраля.

