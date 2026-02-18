Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге

Кадр: Crave

Канадский актер Хьюстон Уильямс, известный по сериалу «Жаркое соперничество», снимется в новом шоу стримингового сервиса Crave. Оно будет называться «Яга» и будет посвящен Бабе-Яге, сообщил Deadline.

Автором проекта выступит Кэт Сэндлер. Она расскажет о расследовании исчезновения наследника крупного рыболовного хозяйства. Уильямс сыграет пропавшего, а Ноа Рид из «Шиттс-Крик» — частного детектива.

По сюжету, герой Рида окажется в противостоянии с осторожным местным детективом Карсоном в исполнении Кларка Бэко, харизматичным университетским профессором Кэтрин, а также множеством загадочных подозреваемых.

Роли в шоу исполнят Кэрри-Энн Мосс и Кларк Бэко. Согласно описанию, в центре сериала окажется славянский миф о ведьме. Сюжет коснется тайных жизней и древней магии, поделились авторы.

«Ягу» выпустят Front Street Pictures и Blink49. Сорежиссерами проекта станут Дэвид Фрази и Рэйчел Талалай. Исполнительными продюсерами сериала будут Маккензи Дональдсон, Эндрю Миллер и Мосс, а продюсером — Чарльз Купер.

