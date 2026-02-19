Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»

Недавно стало известно, что Эйдельштейн присоединился к актерскому составу сериала «Хакеры», главную роль в котором исполнит Иван Янковский. По словам продюсера Алексея Киселева, сериал расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений.