Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью

Рэпер Ганвест объявил, что зацензурит свои старые треки. Такое решение он принял после того, как на него завели дело о пропаганде наркотиков.

В официальном заявлении артист сообщил, что еще в декабре прошлого года начал цензурировать 25 композиций из раннего каталога, чтобы «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства РФ».

«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю», — написал Ганвест.

Параллельно рэпер намерен сосредоточиться на благотворительности и социальных инициативах. По его словам, важно «приносить реальную пользу людям и работать в позитивной повестке». Музыкант подчеркнул, что уважает законы страны и планирует строить творчество в рамках правового поля.

Ранее управление МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило административное дело против рэпера. Песни Ганвеста, опубликованные в соцсети «ВКонтакте», направили на психолого-лингвистическую экспертизу.

Ганвест стал известен в 2018 году благодаря трекам «Никотин», «Звездопад» и «Дурман». В конце 2025 года стали мемом придуманные им слова «шнейне», «пепе», «ватафа» и «фа», которые он использует в своих роликах.
 

