Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ

Ганвест стал известен в 2018 году благодаря трекам «Никотин», «Звездопад» и «Дурман». В конце 2025 года стали мемом придуманные им слова «шнейне», «пепе», «ватафа» и «фа», которые он использует в своих роликах.



Недавно в России запретили несколько песен OG Buda и Платины: «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Суд нашел в них пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена.