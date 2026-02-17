Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ

Афиша Daily
Фото: @gunwestofficial

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, проверят на пропаганду запрещенных веществ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Административное дело возбудило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Песни исполнителя, опубликованные в соцсети «ВКонтакте», направили на психолого-лингвистическую экспертизу.

«Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение», — рассказала Мизулина.

Ганвест стал известен в 2018 году благодаря трекам «Никотин», «Звездопад» и «Дурман». В конце 2025 года стали мемом придуманные им слова «шнейне», «пепе», «ватафа» и «фа», которые он использует в своих роликах.

Недавно в России запретили несколько песен OG Buda и Платины: «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Суд нашел в них пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена.

Расскажите друзьям