Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником

Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами

Афиша Daily
Фото: NBCOlympics/X

Во время лыжной гонки среди женских команд на Олимпиаде вместе со спортсменками финишировала собака. Об этом сообщает CNN.

Чехословацкий влчак (помесь немецкой овчарки с карпатским волком) присоединился к спортсменкам во время заключительного спринта (и даже попал на фотофиниш!). Довольный пес побежал позади двух лыжниц под радостные крики зрителей, а после финиша начал обнюхивать спортсменок. Участницы гонки выглядели растерянными из-за внезапно появившегося соперника. 

Видео: NBCOlympics/X

«Он был невероятно счастлив, когда пересек финиш. Я была так сосредоточена на том, чтобы завершить гонку, что даже не посмотрела на собаку, — сказала после забега аргентинская лыжница Нахиара Диас Гонсалес. ― Это был просто забавный опыт. Такого вообще не бывает. Я не знаю, что он тут делал. Но на финише проблем не возникло. К счастью, все прошло хорошо».

Издание NPR выяснило, что псу два года, его зовут Назгул, а его владельцы ― родственники одного из официальных лиц соревнований. Вскоре после финиша организаторы поймали «нарушителя» и передали его хозяевам. 

Владелец Назгула отметил, что пес сбежал из дома: «Сегодня утром он скулил сильнее обычного — видел, как мы уходим, и, думаю, просто захотел пойти за нами. Он всегда ищет людей». 

Расскажите друзьям