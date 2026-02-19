Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами

«Он был невероятно счастлив, когда пересек финиш. Я была так сосредоточена на том, чтобы завершить гонку, что даже не посмотрела на собаку, — сказала после забега аргентинская лыжница Нахиара Диас Гонсалес. ― Это был просто забавный опыт. Такого вообще не бывает. Я не знаю, что он тут делал. Но на финише проблем не возникло. К счастью, все прошло хорошо».