Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков

Фото: Mariah Hewines/Unsplash

В канадской провинции Онтарио школьникам разрешили смотреть хоккейные матчи национальной команды на Олимпиаде прямо во время занятий. Об этом сообщил премьер Онтарио Даг Форд.

Он поделился, что поручил министру образования «обеспечить возможность для всех учащихся Онтарио смотреть оставшиеся матчи сборной Канады по хоккею». Это, по мнению Форда, необходимо, «чтобы все смогли проникнуться духом Игр».

Школьники смогут следить за олимпийским турниром с 20 февраля. Как именно школы организуют просмотры трансляций, не уточняется. В офисе Форда отметили, что каждое учебное заведение определится с этим самостоятельно.

Женская и мужская сборные Канады по хоккею претендуют на золотые медали Олимпийских игр. Канадские хоккеисты сыграют 19 февраля в финале с командой США, канадским хоккеистам 20 февраля предстоит полуфинал со сборной Финляндии.

