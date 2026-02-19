«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником

«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля

Афиша Daily
Фото: Lionsgate Movies/YouTube

Исторический экшн «Проклятый рыцарь» («The Dreadful») выйдет в российский прокат 23 апреля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинокомпании «Арна Медиа», где также поделились локализованным трейлером.

В главных ролях ― Софи Тернер и Кит Харингтон, которые впервые встретятся на экране после «Игры престолов». События фильма разворачиваются в жестоком мире средневековой Англии. В центре истории ― Анна, которая живет в сельской глуши под гнетом властной свекрови Морвен и ожидает возвращения мужа с войны. Их уединенную жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря. 

Видео: «Арна Медиа»

Софи Тернер не только исполнила в фильме главную роль, но и выступила продюсером. Именно она порекомендовала Кита Харингтона режиссеру и автору сценария Наташе Кермани как идеального кандидата на главную мужскую роль. Роль суровой Морвен исполнила лауреатка премии «Оскар» Марсия Гей Харден.

В актерский состав также вошли Лоренс О’Фуаран и Джонатан Говард. Режиссером фильма выступила Наташа Кермани, известная по картинам «Везучая» и «З/Л/О 85». Съемки проходили в Корнуолле.

Расскажите друзьям