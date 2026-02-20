В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»

С 2 по 31 марта 2026 года в зале «Зарядье» пройдет Второй музыкальный фестиваль «Московское барокко». Масштабное событие классической музыки приурочено к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.
Ключевая идея фестиваля — диалог эпох. Сочинения Баха, Генделя, Моцарта и их современников прозвучат в соседстве с музыкой ХХ века. В программе заявлены оперы, оратории, симфонические и камерные концерты, а также музыкально-сценические постановки.
Фестиваль откроется исполнением оратории Генделя «Праздник Александра». Солисты Елена Гвритишвили, Михаил Нор и Игорь Подоплелов выступят в сопровождении вокального ансамбля Intrada и Фестивального барочного оркестра «Зарядье» под управлением Екатерины Антоненко.
В числе центральных событий фестиваля — постановка оперы Моцарта «Милосердие Тита» с участием Василисы Бержанской, Яны Дьяковой и Сергея Романовского, а также исполнение Мессы си минор Баха. В последней задействованы Елена Санчо-Перес, Полина Шароварова, Михаил Нор и Томас Ченхолл, Государственный академический русский хор имени Свешникова и Фестивальный барочный оркестр «Зарядье» под руководством Ренато Балсадонны.
Симфоническую программу представят Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина (Моцарт и Шостакович) и Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова (Моцарт и Гендель). Для ценителей камерной музыки подготовлена серия концертов, воссоздающих атмосферу музыкальных салонов XVIII века: «Моцарт. Квартирник», «Венский салон», «Моцарт. Квартеты», «Моцарт и современники. Флейтовые квартеты — от Вены до Парижа».
Отдельный блок программы составляют музыкально-литературные спектакли. Впервые в России на большой сцене покажут итальянские сказки XVII века Джамбаттисты Базиле. В постановке «Страшные сказки. Мистерия барокко» режиссера Романа Мархолиа заняты Роза Хайруллина, Елена Ханга и Агриппина Стеклова. Специально написанную музыку Петра Айду исполнит оркестр Pratum Integrum.
Портрет самого Моцарта представят в проекте «Вольфганг». Евгений Стычкин прочтет историю жизни композитора, составленную по его письмам. В концерте «Лира Орфея» прозвучат три версии мифа об Орфее — мелодрама Фомина, а также сочинения Глюка и Губайдулиной. Исполнителями станут Елена Захарова и Владимир Кошевой, хор имени Свешникова и оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина.
Для детей предусмотрена специальная программа. В нее вошла музыкальная сказка «Мышонок Моцарт» от мастерской Арины Мороз, а также интерактивные концерты «Оперные приключения», «Маленький Моцарт» и «Эффект Моцарта» в Новом концертном пространстве.