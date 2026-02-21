Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал новые кадры второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.
Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.
На новых изображениях показан Энтони Бриджертон в исполнении Джонатана Бейли. На его истории любви концентрировался второй сезон с тропом enemies to lovers.
Ранее журнал People назвал Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года.
О титуле самого сексуального мужчины года Бейли тогда сказал: «Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это совершенно абсурдно. [Смеется] Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают».
В последние годы карьера актера стремительно набирает обороты: в 2023 году он получил номинацию на «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Попутчики». Год спустя Бейли сыграл принца Фиеро, возлюбленного главных героинь, в двух частях киномюзикла «Злая».