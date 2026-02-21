В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли гигантское сердце

В качестве материалов для создания арт-объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты — отработанные и непригодные для других целей материалы. Сожжение «сердца» длилось более часа.



Гостей мероприятия также развлекали играми и состязаниями, участие в которых поощряли «блинкоинами». Специальную «валюту» можно было обменять на блины и горячий чай.



В прошлом году в «Никола-Ленивце» сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году — арт-объект «Вулкан» высотой 22 метра из березовых веток и сена. В 2023 году — арт-объект «Четвертая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.