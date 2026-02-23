Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России

Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos

Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России

Афиша Daily
Фото: Минобороны России

Эмир Кустурица планирует снять ленту о православном пути России. Об этом он заявил в интервью ТАСС после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Фильм, связанный с православной церковью, будет. Сейчас есть идея, чтобы поговорить о том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло. О конкретике пока рано», — сказал сербский режиссер.

Ранее Эмир Кустурица сообщил, что в 2026 году будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Он снимет картину «Последний срок» на основе одноименной повести Валентина Распутина, ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих фильмов состоятся в России.

 В адаптации «Преступления и наказания» снимется Юра Борисов. В «Последнем сроке» сыграет Милош Бикович. Кроме того, сербский постановщик пишет роман «Как я не снял „Преступление и наказание“». В его основу легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла. 

Расскажите друзьям