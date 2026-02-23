Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России

В адаптации «Преступления и наказания» снимется Юра Борисов. В «Последнем сроке» сыграет Милош Бикович. Кроме того, сербский постановщик пишет роман «Как я не снял „Преступление и наказание“». В его основу легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла.