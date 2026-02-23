Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»

Paramount Pictures представила новый трейлер «Крика-7» — продолжения культовой франшизы. Премьера хоррора состоится 27 февраля.
В «Крик» вернулась Нив Кэмпбелл — актриса, исполнившая роль Сидни Прескотт в первых пяти фильмах серии. В шестой части она упоминалась, но не появлялась на экране.
В «Крике-7» ее героиня снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь, роль которой исполнила Изабель Мей («1883»).
В картине также снялись Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Кортни Кокс, уже известные поклонникам серии. Среди новых актеров — Джоэл МакХейл («Сообщество»), Итан Эмбри («Каникулы в Вегасе»), Марк Консуэлос («Ривердейл»), Анна Кэмп («Идеальный голос») и Маккенна Грейс («Одаренная»).
Мелиссу Барреру, сыгравшую в предыдущих фильмах Сэм Карпентер, исключили из актерского состава из-за ее постов в поддержку Палестины. После этого каст покинула и Дженна Ортега, заявив, что после увольнения Барреры проект «развалился».
В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уилльямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.
Нив Кэмпбелл недавно рассказала, что для седьмой части не будут организованы предпремьерные показы. Создатели не хотят раскрывать имя убийцы раньше времени.