Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни

Фото: Netflix

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз воплотит Одри Хепберн в фильме о создании «Завтрака у Тиффани», пишет Deadline.

Проект снимут на основе книги Сэма Вассона под названием «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffanyʼs, and the Dawn of the Modern Woman». Сценаристом выступит Алена Смит («Дикинсон»). Режисер пока неизвестен.

Проектом занимается компания Case Study Films совместно с Imagine Entertainment и продюсером Скоттом ЛаСтайти. Коллинз также выступит продюсером фильма. Она рассказала, что проект находился в разработке почти десять лет. 

«Завтрак у Тиффани» снят Блейком Эдвардсом по роману Трумена Капоте и вышел на экраны в 1961 году. В нем рассказывается о светской даме Холли Голайтли, которая намерена выйти замуж за одного из самых завидных холостяков Нью-Йорка, но однажды ее соседом сверху становится обаятельный писатель.

