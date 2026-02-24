Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов

«Банк умножит бонусы, перечисленные для этой цели в благотворительный фонд „Вклад в будущее“, чтобы к новым Олимпиадам новое поколение спортсменов было готово отстаивать спортивную честь России», — рассказали в пресс-службе.



Никита Филиппов стал единственным из россиян, кому удалось получить медаль на зимней Олимпиаде в Италии в 2026 году. Ски-альпинст преодолел в спринте дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды.



Трансляцию Олимпиады в России вел онлайн-кинотеатр Okko — просмотр главного спортивного события стал бесплатным для всех зрителей. Спонсором показа стала нейросеть Сбера ГигаЧат. Она также выступила в роли соведущего и комментатора: из «Олимпийской студии» стримингового сервиса нейросеть делилась со зрителями любопытными и малоизвестными фактами об Олимпиадах и прогнозами выступления наших спортсменов.

