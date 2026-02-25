Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон

По сообщениям MGM+, во втором сезоне действие выйдет за пределы Шервуда и Ноттингема. История переместится к дворам Англии, Франции и Рима, а бунт разбойников превратится в борьбу за судьбу королевства. На фоне распада Анжуйской империи Роб и Мэриан окажутся среди королей и королев и будут вынуждены играть по правилам власти — с политикой, золотом и предательством, чтобы защитить саксов.