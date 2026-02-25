Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаков» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра

Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон

Афиша Daily
Фото: MGM+

Телевизионная сесть MGM+ продлила сериал «Робин Гуд» на второй сезон. Об этом сообщает Variety. Как и первый сезон, второй будет состоять из 10 эпизодов. Съемки начнутся этим летом в PFI Studios в Сербии.

Главную роль — Роба, он же Робин Гуд, играет Джек Паттен. В сериале также снимаются Лорен МакКуин (Мэриан), Шон Бин (шериф Ноттингема), Лидия Пекэм (Присцилла Ноттингемская), Стивен Уоддингтон (граф Хантингдон) и Конни Нильсен (королева Элеонора Аквитанская). Шоураннер и исполнительный продюсер — Джон Гленн.

По сообщениям MGM+, во втором сезоне действие выйдет за пределы Шервуда и Ноттингема. История переместится к дворам Англии, Франции и Рима, а бунт разбойников превратится в борьбу за судьбу королевства. На фоне распада Анжуйской империи Роб и Мэриан окажутся среди королей и королев и будут вынуждены играть по правилам власти — с политикой, золотом и предательством, чтобы защитить саксов.

Драматический сериал о легендарном разбойнике впервые вышел на MGM+ в ноябре 2025 года, а финал сезона показали 28 декабря.

Расскажите друзьям