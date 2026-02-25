Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»

Дамсон Идрис, исполнивший одну из двух главных ролей в фильме «F1», назначен глобальным послом «Формулы-1». Об этом сообщает Variety.
В картине Идрис сыграл гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса, наставником которого становится бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт), вернувшийся в спорт спустя годы после серьезной аварии.
Уже летом картина побила несколько рекордов: сначала она возглавила список самых кассовых фильмов Apple TV+, а затем стала и самым кассовым проектом в фильмографии Брэда Питта. Со сборами более чем 630 млн долларов «F1» также стала самым успешным спортивным фильмом в истории.
Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился: «Для „Формулы-1“ важнее всего искренность — и Дамсон по-настоящему горит этим спортом, разделяет наше стремление развивать его. Замечательно, что наше сотрудничество продолжится. Благодаря его огромному влиянию и позициям в мире развлечений и лайфстайла мы вместе найдем новые способы быть ближе к болельщикам».
Сам Идрис добавил: «Меня всегда тянуло туда, где пересекаются культура, зрелищность и точность, и „Формула-1“ находится ровно в этой точке. Я и до съемок очень уважал этот спорт, но погружение в него позволило по-настоящему понять, сколько за всем этим стоит инноваций, страсти, интенсивности и на каком запредельном уровне работают пилоты. Я искренне рад стать глобальным послом. Быть частью этого мира теперь для меня действительно много значит. Я горжусь тем, что представляю то, что вдохновляет и объединяет людей по всему миру».