Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае

Netflix объявила дату премьеры нового мистического сериала «The Boroughs» от создателей «Очень странных дел» братьев Даффер. Проект стартует 21 мая.
Действие сериала разворачивается в, казалось бы, идеальном сообществе пенсионеров. По сюжету недавно переехавший житель, переживающий утрату, сталкивается с чудовищным существом.
Это побуждает его объединиться с разношерстной командой неожиданных героев. Вместе они раскрывают темный секрет, доказывающий, что их золотые годы гораздо опаснее, а сами они гораздо сильнее, чем кто-либо мог предположить.
В актерский состав вошли Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Денис О’Хэр и Билл Пуллман. В проекте также заняты Дженна Мэлоун, Каран Сони и Джейн Качмарек.
По словам братьев Даффер, их давно вдохновлял фильм «Кокон», и они мечтали о серьезной, не комедийной истории о пожилых людях, сталкивающихся с невероятными испытаниями.