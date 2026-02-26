Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале

Спустя 25 лет сериал «Клиника» вернулся на экраны. На премьере в Лос-Анджелесе актеры рассказали, как начинали свой путь, и поделились эмоциями от возвращения.
Зак Брафф, играющий Джона Майкла Джей Ди Дориана, работал официантом, когда узнал, что его утвердили на роль в «Клинике» много лет назад.
«Я носил бежевую тунику и подавал французско-вьетнамскую еду, и на меня часто кричали, что мы не подаем хлеб, так что мне повезло пройти шесть прослушиваний и получить роль в этом сериале, и это изменило мою жизнь», — сказал Брафф.
Он признался, что никогда не предполагал, что возрождение сериала вообще случится, и отметил, что в некоторых зарубежных странах шоу даже популярнее, чем когда-то было в США.
Джуди Рейс назвала возвращение на воссозданную в Ванкувере съемочную площадку сюрреалистичным, но призналась, что работать с коллегами было так же легко, как и раньше.
Актеры также поделились мечтами о приглашенных звездах. Сара Чок хотела бы видеть Кейт МакКиннон в роли пациентки, Дональд Фейсон надеется на появление Харрисона Форда, а Джуди Рейес предложила кандидатуры Идриса Эльбы и Бэд Банни, придумав для последнего забавную сюжетную линию с его фанаткой Карлой. Зак Брафф, в свою очередь, надеется на возвращение Скотта Фоли.