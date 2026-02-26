Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»

Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале

Афиша Daily
Фото: NBC

Спустя 25 лет сериал «Клиника» вернулся на экраны. На премьере в Лос-Анджелесе актеры рассказали, как начинали свой путь, и поделились эмоциями от возвращения.

Зак Брафф, играющий Джона Майкла Джей Ди Дориана, работал официантом, когда узнал, что его утвердили на роль в «Клинике» много лет назад.

«Я носил бежевую тунику и подавал французско-вьетнамскую еду, и на меня часто кричали, что мы не подаем хлеб, так что мне повезло пройти шесть прослушиваний и получить роль в этом сериале, и это изменило мою жизнь», — сказал Брафф.

Он признался, что никогда не предполагал, что возрождение сериала вообще случится, и отметил, что в некоторых зарубежных странах шоу даже популярнее, чем когда-то было в США.

Джуди Рейс назвала возвращение на воссозданную в Ванкувере съемочную площадку сюрреалистичным, но призналась, что работать с коллегами было так же легко, как и раньше.

Актеры также поделились мечтами о приглашенных звездах. Сара Чок хотела бы видеть Кейт МакКиннон в роли пациентки, Дональд Фейсон надеется на появление Харрисона Форда, а Джуди Рейес предложила кандидатуры Идриса Эльбы и Бэд Банни, придумав для последнего забавную сюжетную линию с его фанаткой Карлой. Зак Брафф, в свою очередь, надеется на возвращение Скотта Фоли.

Расскажите друзьям