РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»

Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности

Афиша Daily

Для 35% россиян будущее наступит не через какое-то время ― оно уже стало реальностью. Доля тех, кто придерживается такой позиции, выросла на 4 процентных пункта за год. Об этом на форуме PR Force рассказала директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Джигкаева выступила на мероприятии вместе с гендиректором исследовательской компании PR News Лилей Глазовой. Они представили данные второй волны совместного масштабного исследования образа будущего. В основе доклада ― опрос 482 тыс. пользователей медиаресурсов Rambler&Co и анализ федеральных СМИ.

По словам спикеров, результаты исследования говорят о сдвиге в общественном сознании и диктуют компаниям новые стандарты коммуникации. В выигрыше останутся те, кто смогут перевести фокус с глобальных футуристических обещаний на осязаемые ценности сегодняшнего дня ― безопасность, заботу и предсказуемость. 

Согласно исследованию, люди ждут от прогресса не чуда, а ощутимого комфорта, защищенности и красоты без лишних усилий. Поэтому успешные коммуникации говорят на языке семьи, дома, карьеры и здоровья. Решающим же конкурентным преимуществом бизнеса становится человеческое лицо, способность к диалогу, проявление заботы и дружелюбности. 

«У будущего нет функции отложенного старта, оно уже наступило и стало личным. Оно измеряется не полетами в космос, а минутами, которые ваш сервис вернул человеку для себя и семьи, а также спокойствием за здоровье детей или родителей, которое обеспечил ваш продукт. Наша задача как коммуникаторов — перестать продавать футуристичные обещания и начать упаковывать технологии в ежедневные апгрейды качества жизни», ― отметила Джикгаева. 

Глазова добавила, что эмпатия теперь ― не просто социальная ответственность, а «точный подход к знанию реальных нужд, забот и переживаний аудитории». «Сейчас бизнесу критически важно говорить не „про будущее“, а „из будущего“ своего клиента, на языке его базовых потребностей: безопасности, предсказуемости, уважения», ― добавила она.

