На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении рэпера Глеба Голубина, известного как Pharaoh, о пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

«Голубин Г. Г. привлекается по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)», — сказано в карточке дела. Судебное заседание назначено на 13 марта. Что стало поводом для дела, неизвестно.

Ранее стало известно, что рэпер Ганвест зацензурит свои старые треки после того, как на него завели дело о пропаганде наркотиков. Артист отметил, что еще в декабре прошлого года начал менять содержание 25 композиций из раннего каталога, чтобы «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства РФ».

Еще в России запретили несколько песен OG Buda и Платины ― это «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Суд нашел в них пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена.





 

