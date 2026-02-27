На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков

Ранее стало известно, что рэпер Ганвест зацензурит свои старые треки после того, как на него завели дело о пропаганде наркотиков. Артист отметил, что еще в декабре прошлого года начал менять содержание 25 композиций из раннего каталога, чтобы «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства РФ».



Еще в России запретили несколько песен OG Buda и Платины ― это «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Суд нашел в них пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена.