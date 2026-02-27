Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney

Бренд Gentle Monster объединился с «Формулой-1» и Disney для создания капсульной коллекции оправ, напоминающих гоночные автомобили.
В линейку вошли восемь моделей очков, каждая представлена в нескольких цветах. Все оправы отличаются сложными формами, похожими на обтекаемые корпусы болидов. У некоторых моделей есть «крыша» над переносицей и полосы, имитирующие гоночный окрас. Сбоку на оправе разместили логотип «Формулы-1» вместе с силуэтом Микки Мауса.
Цены варьируются от 282 до 318 евро. В поддержку коллаборации выпустили рекламный ролик, в котором герои Disney объявляют начало гонки, а очки Gentle Monster мчатся по трассе и побеждают.
Недавно амбассадором «Формулы-1» стал Дамсон Идрис, исполнивший одну из двух главных ролей в фильме «F1». В картине Идрис сыграл гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса, наставником которого становится бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт), вернувшийся в спорт спустя годы после серьезной аварии.
Уже летом картина побила несколько рекордов: сначала она возглавила список самых кассовых фильмов Apple TV+, а затем стала и самым кассовым проектом в фильмографии Брэда Питта. Со сборами более чем 630 млн долларов «F1» также стала самым успешным спортивным фильмом в истории.