Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер

Фото: Apple Studios

Сирша Ронан («Леди Берд», «Выгон»), Джесси Бакли («Хамнет», «Род мужской»), Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош О’Коннор («Корона», «Претенденты») снимутся в фильме «Три инцестуозные сестры». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит итальянская кинематографистка Аличе Рорвахер, известная по лентам «Чудеса», «Счастливый Лазарь» и «Химера». Она снимет свой новый фильм по мотивам одноименной книги Одри Ниффенеггер.

Сценарий проекта Рорвахер написала вместе с Оттессой Мошфег. Детали сюжета держатся в секрете. Финансирует проект компания Indian Paintbrush, она же займется производством.

Джонсон и Ро Доннелли выступят продюсерами от TeaTime Pictures, а Стивен Рейлз — от Indian Paintbrush. Рорвахер также будет продюсером. Основные съемки планируется начать в апреле.

Рорвахер ранее уже работала с Джошем О’Коннором. Актер снимался в ее фильме «Химера» 2023 года вместе с Изабеллой Росселлини. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

