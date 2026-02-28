В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции

«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Афиша Daily
Фото: пресс-служба правительства Петербурга

Памятник врачам и пациентам, погибшим от коронавирусной инфекции, открыли на северо-востоке Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Мемориал расположен в саду Милосердия рядом с новым корпусом больницы им. Боткина и медицинским университетом им. Мечникова. Высота памятника — более 4,5 метра. 

Он выполнен из бронзы и установлен на гранитном пьедестале. Композиция представляет собой застывший огонь — образ борьбы жизни и смерти, развернувшейся в годы пандемии. 

В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов, главврач Боткинской больницы Денис Гусев, скульптор Владимир Бродарский, медики и представители общественности. В начале мероприятия собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

 

«Сегодня мы открываем монумент в честь всех, кто ушел из жизни во время пандемии. На весь мир, на нашу страну, наш город обрушилось это зло. Первыми на пути этой болезни встали врачи, медсестры, санитарки, водители скорой помощи. Они не знали, что будут героями, но они ими стали. Многие ценой своей жизни спасли людей, сутками находились в красных зонах, оказывали помощь всем. Город выстоял, проявил свой характер», — сказал губернатор.

Коронавирус (SARS-CoV-2) стал распространяться среди жителей разных стран в конце 2019 года. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мае 2023 года.

