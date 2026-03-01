Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды

«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Фото: Doug Peters/Getty Images

26-летняя певица Оливия Дин стала триумфатором на церемонии Brit Awards 2026, прошедшей впервые в Манчестере на арене Co-op Live.

Она победила во всех номинациях, в которых была представлена: «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», «Альбом года» («The Art of Loving») и «Песня года» за дуэт с Сэмом Фендером «Rein Me In».

Принимая награду за альбом года, Дин сказала: «Этот альбом просто о любви и о том, как любить друг друга в мире, который сейчас кажется лишенным любви».

Среди других победителей — Wolf Alice («Группа года»), Дэйв («Хип-хоп/рэп»), Лола Янг («Прорыв года»). В международных категориях победили испанская экспериментаторша Розалия, обойдя Тейлор Свифт и Бэд Банни, и нью-йоркские инди-рокеры Geese. Историческим моментом стала победа PinkPantheress как первого продюсера-женщины.

Марк Ронсон получил награду за выдающийся вклад, Ноэль Галлахер — как автор песен (поблагодарив брата Лиама и Oasis), а Шэрон Осборн трогательно приняла приз за жизненные достижения для покойного Оззи Осборна. Завершился вечер выступлением Робби Уильямса с хитом Оззи «No More Tears».

