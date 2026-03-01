В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации

«ПилотКино» выпустило в повторный прокат фильм Федерико Феллини 1960 года «Сладкая жизнь», сообщается в соцсетях кинопрокатной компании. Главные роли в картине сыграли Марчелло Мастроянни и Анита Экберг.
С 1 марта ленту показывают в 4К-реставрации и в новом, исправленном переводе. «Основной задачей, если так можно выразиться, было офеллинить Феллини: восстановить тот смысл, что маэстро заложил в свой шедевр… Некоторые фразы в диалогах Марчелло со Штайнером и с Маддаленой снова обрели заложенную в них глубину, а в сцене вечеринки в замке мы вернули множество деталей», — рассказала переводчик, итальянист Мария Громыко.
Она добавила, что в картине есть упоминания символов эпохи экономического бума, процветания и всеобщего веселья: мопед Папараццо, известные марки напитков, название коктейля джин-фиц и связанный с ним языковой каламбур. При этом основные изменения, по ее словам, коснулись финальных сцен фильма.
Премьера черно-белой ленты состоялась в 1960 году. Она удостоилась главного приза 13-го Каннского кинофестиваля, «Золотой пальмовой ветви» и премии «Оскар» за дизайн костюмов (Пьеро Герарди). Картина считается одним из лучших фильмов Феллини.