«Побить рекорд открытия франшизы седьмой частью говорит о непреходящей силе этой франшизы, живучести Призрака как культового злодея и исключительном актерском составе и съемочной группе, которые воплотили это в жизнь», — прокомментировал Шон Барбер, глава отдела внутреннего кинопроката Paramount.