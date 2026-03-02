Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина

«Там не будет ни больно, ни страшно, ни стыдно. И я не знал, как рассказать эту историю, чтобы никого не отпугнуть, но и не перекокетничать с темой. А потом Иван Самохвалов прислал мне прекрасный текст Марины Степновой, который мне кажется точнейшим инструментом для того, чтобы рассказать о паллиативе. Мне хотелось, чтобы это было светлое кино про жизнь», — добавил он.