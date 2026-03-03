Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии

Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии

Афиша Daily
Фото: @horosho_s_masho

Письмо в бутылке преодолело путь из Приморского края до Японии и помогло россиянке найти новых друзей. Историю рассказала в инстаграме* жительница Приморского края Мария Степанова.

В августе 2025 года Мария вместе с сыном Артемом и подругой Натальей отдыхала на одном из пляжей бухты Спокойная в Находке. Она решила осуществить детскую мечту и отправить в море послание в бутылке.

На листке из блокнота женщина пожелала тому, кто его найдет, много денег, счастья, любви, путешествий и верных друзей. Артем сообщил неизвестному адресату, что хочет стать капитаном корабля и исследовать дальние моря. В конце Степанова оставила свой имейл для связи, запечатала письмо в бутылку и закинула в волны. 

15 февраля 2026 года послание нашла на побережье у японского города Ниигата девушка по имени Шики. За полгода письмо преодолело более 700 километров. Шики написала авторам записки, и они договорились о созвоне. 

Отправители письма записали видеоприветствие для новой знакомой с синхронным переводом на японский и пригласили посетить Владивосток. В ответном видео японка поблагодарила их: «Здорово, что мы смогли пообщаться через море. Надеюсь, мы сможем встретиться когда-нибудь». 

Видео: @horosho_s_masho

Пост с этой историей в инстаграме Степанова подписала: «Когда все популярные мессенджеры окончательно заблокируют, мы будем отправлять сообщения в бутылках». 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

