Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии

На листке из блокнота женщина пожелала тому, кто его найдет, много денег, счастья, любви, путешествий и верных друзей. Артем сообщил неизвестному адресату, что хочет стать капитаном корабля и исследовать дальние моря. В конце Степанова оставила свой имейл для связи, запечатала письмо в бутылку и закинула в волны.