«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг», которая должна была выйти 19 марта. Информацию «Афише Daily» подтвердили в пресс-службе компании World Pictures.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», ведомство не выдало документ на фильм Джеймса Вандербилта «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». В нем говорится, что прокатное удостоверение может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».
Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» («The Nazi and the Psychiatrist»). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.
В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которого играет Рами Малек. Герою предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он заводит тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом (Расселл Кроу).
Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, сыграл Майкл Шеннон. В каст также вошли Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт.