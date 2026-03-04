В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России

В московском музее «Царь-макет» 19 марта открывается экспозиция, посвященная азиатской части России. Посетители увидят Дальний Восток и Сибирь в миниатюре — от Камчатки и Сахалина до Якутии и Байкала.
Зал начнет работу в 12.00. Все объекты выполнены в масштабе 1:87 и дополнены интерактивными элементами. На макете будут представлены Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Якутск, Иркутск и другие города.
Авторы проекта воссоздали также природные объекты: Японское море, долину гейзеров в Камчатском крае, Ленские столбы, плато Путорана, озеро Байкал, скалы Три Брата, река Итыкит под «Чертовым мостом» в Бурятии. На макете также можно будет увидеть буддийские дацаны, шаманские столбы и памятники известным деятелям.
В промышленном разделе экспозиции воспроизвели алмазную кимберлитовую трубку в Якутии. Вдоль краев карьера будут курсировать два миниатюрных БЕЛАЗа, груженных алмазами.
Работа над залом велась с 2021 года — именно тогда открылась часть музея с европейской частью России. В действующей экспозиции уже представлены Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград и другие города.
