В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс

В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России

Афиша Daily
Фото: «Царь-макет»

В московском музее «Царь-макет» 19 марта открывается экспозиция, посвященная азиатской части России. Посетители увидят Дальний Восток и Сибирь в миниатюре — от Камчатки и Сахалина до Якутии и Байкала.

Зал начнет работу в 12.00. Все объекты выполнены в масштабе 1:87 и дополнены интерактивными элементами. На макете будут представлены Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Якутск, Иркутск и другие города.

Авторы проекта воссоздали также природные объекты: Японское море, долину гейзеров в Камчатском крае, Ленские столбы, плато Путорана, озеро Байкал, скалы Три Брата, река Итыкит под «Чертовым мостом» в Бурятии. На макете также можно будет увидеть буддийские дацаны, шаманские столбы и памятники известным деятелям.

В промышленном разделе экспозиции воспроизвели алмазную кимберлитовую трубку в Якутии. Вдоль краев карьера будут курсировать два миниатюрных БЕЛАЗа, груженных алмазами.

Работа над залом велась с 2021 года — именно тогда открылась часть музея с европейской частью России. В действующей экспозиции уже представлены Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград и другие города.

Rambler& Co — генеральный информационный партнер музея «Царь-макет».

Расскажите друзьям