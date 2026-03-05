«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей

Фото: Amazon MGM

Сорежиссер сайфай фильма «Проект „Конец света“» Кристофер Миллер рассказал, что картину сняли полностью без использования хромакеев, несмотря на космическую тематику.

«Забавно то, что в фильме вообще нет хромакея. Ни одного зеленого или синего экрана не использовали. Весь корабль был построен как декорация изнутри. У нас была огромная секция внешней обшивки, которую мы построили снаружи. Инопланетянин Рокки действительно был с нами все время», — поделился режиссер.

Миллер добавил: «Именно это заставляет ощущать фильм реальным и естественным. То, как команда оператора Грега Фрейзера освещала декорации с помощью практических эффектов, позволяло ему двигать камеру куда угодно и находить живые моменты». Отсутствие хромакея при этом не означает отсутствия визуальных эффектов: в фильме использовался CGI.

«Проект „Конец света“» выйдет в прокат 20 марта. Картина основана на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Райан Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации, а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

