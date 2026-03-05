«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius

Трек «Nobody» российского рэпера Токсиса поднялся на четвертое место мирового чарта Genius. Этот рейтинг отражает самые популярные в мире тексты песен.
Сам трек вышел в ноябре 2025 года, но обрел популярность только сейчас благодаря мемным видео в тиктоке. В итоге песня расположилась в чарте вслед за хитами мировых гигантов — Тейлор Свифт и Бруно Марса.
Именно в этой песне Токсис поет: «Возьми телефон, детка./Я знаю: ты хочешь позвонить мне сегодня./Я слил на тебя сотня и наверх еще сотня». Под этот отрывок пользователи тиктока начали снимать ролики, в которых обыгрывали жизненные ситуации, связанные с телефонными звонками. Например, момент, когда мама после короткого сообщения в мессенджере сразу же перезванивает, чтобы обсудить все устно.
Российскому рэперу удалось опередить хит PinkPantheress, под который недавно танцевала на льду фигуристка Алиса Лю, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Милане.