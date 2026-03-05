Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках

Во время экскурсии, которая пройдет 8 марта в Киностудии Горького, гостям расскажут о творческом пути и судьбах женщин, повлиявших на историю отечественного кино. Среди них ― режиссеры Татьяна Лиознова и Наталья Бондарчук, оператор Маргарита Пилихина, художницы по костюмам Эльза Рапопорт и Элеонора Маклакова.