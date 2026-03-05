Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана

Американская актриса Карла Гуджино сыграет в ремейке хоррора «Изгоняющий дьявола», который создаст режиссер Майк Флэнаган, автор «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы». Об этом сообщил Deadline.
Какая роль достанется актрисе, которая уже неоднократно сотрудничала с Флэнаганом, пока не уточняется. В каст войдут и другие артисты, регулярно снимающиеся в проектах режиссера. Среди них — его супруга Кейт Сигел, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер.
Также в ремейке можно будет увидеть Гила Беллоуза, Карла Ламбли, Роберта Лонгстрита, Мэтта Бидела, Саманту Слоян, Джона Галлахера-мл. и Бенджамина Паяка. Многих из этих актеров ранее появлялись в «Падении дома Ашеров» Флэнагана и других его работах.
«Изгоняющий дьявола» выйдет на экраны 12 марта 2027 года. Сюжет будущей ленты держится в секрете, как и роли артистов. Картину выпустит студия Universal. Съемки уже стартовали, они проходят в Нью-Йорке.
В них принимают участие Скарлетт Йоханссон, Джакоби Джуп, Чивител Эджиофор, Лорунес Фишберн, Джон Легуизамо, Саша Калле и Дайан Лэйн. Флэнаган выступает в проекте постановщиком, сценаристом и продюсером.
Кинематографист, как сообщается, расскажет совершенно новую историю во вселенной «Изгоняющего дьявола». Ожидается, что его фильм не будет продолжением хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий» 2023 года, который снял Дэвид Гордон Грин.
Помимо Флэнагана, новую ленту продюсируют Дэвид Робинсон из Morgan Creek Entertainment и Джейсон Блюм из Blumhouse-Atomic Monster. Исполнительными продюсерами выступают Александра Магистро и Райан Турек.