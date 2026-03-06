Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков

Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Она отметила, что при этом артист продолжит возглавлять МХТ имени Чехова. «Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссёр и общественный деятель. Обладатель Ордена Почета, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — добавила министр.
Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького. Артист с 2014 года является худруком Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.
Новость дополняется.