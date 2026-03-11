Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»

Главный герой ― китайский полицейский Дэшэн. Как и его отец, он член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила и законы. Дэшэн умеет драться и стрелять, но в его районе почти нет преступности, а в его карьере не было ни одного захвата.



Китаец хорошо знает русский и культуру России. Он попадает в напарники к Косте ― оперативнику из Москвы, который пошутил в личном деле, что говорит на китайском языке. На самом деле он знает по-китайски несколько фраз и парочку иероглифов, подсмотренных в гонконгских боевиках, которые смотрел в детстве.