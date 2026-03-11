Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»

У Telegram массовый сбой в России
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами

Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»

Афиша Daily
Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko и Студия «ВАМ» совместно с Legio Felix приступили к съемкам нового комедийного сериала Ильи Куликова и Вячеслава Муругова «Полицейский по обмену».

Автор идеи сериала ― Вячеслав Муругов. Автором сценария, продюсером и шоураннером выступил Илья Куликов — создатель популярного сериала «Полицейский с Рублевки» и других проектов, среди которых «Глухарь», «Мылодрама» и «Карпов». Оператором-постановщиком сериала стал Евгений Веренев, художником-постановщиком — Константин Романов, сценарий истории написали Валерия Подорожнова, Артем Александров, Артем Каргин, Артем Сучков и Лидия Сучкова. Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев (Okko), Вячеслав Муругов, Давид Гулордава, Семен Капш, Овез Нарлиев (Студия «ВАМ»), Илья Куликов и Андрей Семенов (Legio Felix).

Русского оперативника Костю сыграет Денис Васильев, а в роли его напарника Дэшэна выступит китайский актер и аспирант факультета международных отношений СПбГЭУ Гу Хаосун. В сериале также участвуют Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжэн Ханьи и другие.

1/4
© Фото: пресс-служба Okko
2/4
© Фото: пресс-служба Okko
3/4
© Фото: пресс-служба Okko
4/4
© Фото: пресс-служба Okko

Главный герой ― китайский полицейский Дэшэн. Как и его отец, он член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила и законы. Дэшэн умеет драться и стрелять, но в его районе почти нет преступности, а в его карьере не было ни одного захвата. 

Китаец хорошо знает русский и культуру России. Он попадает в напарники к Косте ― оперативнику из Москвы, который пошутил в личном деле, что говорит на китайском языке. На самом деле он знает по-китайски несколько фраз и парочку иероглифов, подсмотренных в гонконгских боевиках, которые смотрел в детстве. 

Каждый эпизод 16-серийного проекта «Полицейский по обмену» представляет собой отдельную законченную комедийно-детективную историю, в которой Костя и Дэшэн попытаются одолеть непобедимый криминальный мир. Заодно полицейский объясняет напарнику с Востока, что значит быть русским.

«Контраст между двумя культурами ― всегда интересно. И любой человек, который много путешествовал знает, что этот контраст рождает огромное количество смешных и нелепых ситуации. В „Полицейском по обмену“ мы не только используем этот прием, но еще и погружаем героев в экстремальную среду борьбы с преступностью. Это будет действительно увлекательная и смешная история», — рассказал Вячеслав Муругов, генеральный продюсер студии «ВАМ».


 

