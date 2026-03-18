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В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу

Афиша Daily
Фото: Jonathan Borba/Unsplash

Если женщина в ходе анкетирования во время репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, специалисты будут советовать направить такую пациентку на консультацию к медицинскому психологу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный Министерством здравоохранения РФ.

«При указании „0“ на вопрос анамнестической анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — говорится в документе.

Там также написано, что при наличии акне и алопеции женщину нужно отправить на консультацию к врачу-дерматовенерологу, при ожирении и подозрении на наличие эндокринных заболеваний — к врачу-эндокринологу, а при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний — к  врачу-терапевту.

Кроме того, пациенткам, у которых нет гинекологических заболеваний, но есть факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению. Так, важно нормализовать массу тела, поскольку время зачатия увеличивается в два раза при индексе массы тела (ИМТ) более 35 кг/(м)2 и в 4 раза — при ИМТ <18 кг/(м)2. Помимо этого, врачам предписано своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем.

Специалисты также должны своевременно лечить соматические заболевания, которые могут быть причиной нарушения репродуктивной функции, такие как эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые, хронические воспалительные процессы и аллергические реакции. «При выявлении соматических заболеваний рекомендована консультация врача-специалиста по профилю заболевания», — отмечается в документе.

С 1 февраля сумма материнского капитала на первого ребенка в России выросла до 730 000 рублей. Повышение коснулось как новых сертификатов, так и неиспользованных средств, которые выдали ранее. На второго и последующих детей выплата составила 963 000 рублей. До этого выплаты достигали 690 266 рублей и 912 162 рублей соответственно.

Недавно патриарх Кирилл предложил Совфеду запретить замужним женщинам делать аборты без согласия мужей. По мнению главы РПЦ, женщина может решиться на аборт «в состоянии аффекта», а женская психика якобы «более подвижна» и поэтому они «более эмоционально уязвимы». 

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