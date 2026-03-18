Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы

Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году
Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года
Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей
Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»
В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость
В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу
Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».
Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин
В Москве вырос спрос на стационарные телефоны
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле
Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями
Фанаты обнаружили, что Neon Oni — ИИ-группа. После этого коллектив нанял реальных музыкантов
Вышел трейлер «Дюны-3»
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»

Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы

Фото: marco bono/Flickr

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% из-за ужесточения визовой политики европейских стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Некоторые из опрошенных туристических компаний назвали падение «драматическим». Часть туроператоров в текущем году почти не получали мультивиз для своих клиентов. При этом с начала 2026 года туроператоры фиксируют рост количества обращений за шенгенскими визами в сравнении с первым кварталом 2025 года. По данным PAC Group, в два раза увеличилось количество запросов на получение виз в Испанию и Францию, на 30–40% — в Италию, на 10% — в Грецию и Венгрию.

Вместо многократных виз российским туристам в 50–60% случаев выдают двукратные визы — прежде всего, для круизов. Например, так поступают консульства Италии, Франции, Испании и Греции. Франция, Италия и Венгрия могут дать двукратную визу с длинным коридором для въезда тем заявителям, у которых есть хорошая визовая история и частые поездки в эти страны, отмечают эксперты компании Paks. Российским туристам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться преимущественно на однократные визы под сроки поездки, сообщают туроператоры. 

В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать новые многоразовые визы в России. «Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», — говорилось в заявлении ЕК.

