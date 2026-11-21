Татьяна Ким перестала быть гендиректором и учредителем ООО «Вайлдберриз». На соответствующие изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание телеграм-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах».



Согласно документам, Ким покинула пост 18 ноября. Новым гендиректором назначен Алексей Куликов. ООО «Вайлдберриз», связанное с Ким, уменьшило свою долю в ООО «РВБ» с 65 до 45%, а 30% перешли двум закрытым инвестфондам.



16 ноября Евросоюз внес Ким в санкционный список. В пресс-службе RWB сообщили, что санкции в отношении Ким не окажут влияния на работу как самой RWB, так и компаний, входящих в ее экосистему, поскольку она не имеет активов в Евросоюзе и не осуществляет деятельность в странах ЕС.



В августе Татьяна Ким вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes. Состояние Ким оценивается в 5 млрд долларов.