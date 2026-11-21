Если соглашение будет окончательно оформлено, оно может стать крупнейшим корпоративным урегулированием исков, поданных школьными округами в США. Помимо выплаты компенсации, YouTube должен будет принять дополнительные меры для защиты подростков от потенциально вредного контента. Договоренность позволит компании избежать масштабных судебных разбирательств с американскими школами, где видеохостинг широко используют как дома, так и во время занятий.