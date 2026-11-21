YouTube, принадлежащий корпорации Alphabet, достиг предварительной договоренности о выплате около 3 млрд долларов тысячам школьных округов в США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Видеохостинг обвинили в том, что его алгоритмы и механики формируют у учеников зависимость от платформы и вредят их психическому здоровью.
Если соглашение будет окончательно оформлено, оно может стать крупнейшим корпоративным урегулированием исков, поданных школьными округами в США. Помимо выплаты компенсации, YouTube должен будет принять дополнительные меры для защиты подростков от потенциально вредного контента. Договоренность позволит компании избежать масштабных судебных разбирательств с американскими школами, где видеохостинг широко используют как дома, так и во время занятий.
Ранее Bloomberg сообщал, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) расследует деятельность YouTube. Проверка началась в 2025 году и касается, в частности, соблюдения платформой собственных правил при блокировке контента и возможного введения пользователей в заблуждение.