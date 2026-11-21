Паоло Булгари продолжил дело своего деда Сотирио, основавшего ювелирную компанию в Риме в 1884 году. В 1960 году он вместе с братом Николой присоединился к семейному бизнесу, а спустя 24 года стал президентом компании. Под его руководством Bulgari укрепила позиции на международном рынке.