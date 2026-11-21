В соцсетях набирает популярность блумскроллинг (bloomscrolling) — практика, противоположная думскроллингу. О новом тренде рассказал The Guardian.
Вместо бесконечного просмотра тревожных новостей и негативных публикаций пользователи настраивают алгоритмы так, чтобы в ленте появлялось больше приятного контента: искусства, красивых изображений, вдохновляющих историй и видео с животными.
Термин получил распространение несколько лет назад, но в последнее время стал особенно популярен в соцсетях. Изначально его использовала профессор Руха Бенджамин, говоря о поиске активистов, художников и педагогов, чья работа помогает верить в возможность перемен. В нынешнем значении блумскроллинг связывают с писательницей Люси Блум: она стала подписываться только на страницы об искусстве. Со временем алгоритм начал предлагать ей больше публикаций о художниках, арт-резиденциях и живописи. Блум рассказывала, что такая лента помогла ей чувствовать себя спокойнее и мотивированнее.
Чтобы попробовать блумскроллинг, достаточно отписаться от раздражающих авторов, скрыть нежелательные комментарии и постепенно приучать алгоритм к своим интересам.
Согласно исследованию, заказанному производителем игрушек Hasbro, 93% пользователей в возрасте от 18 до 34 лет уже настраивали свои ленты так, чтобы сделать их более позитивными. Некоторые идут дальше и заводят несколько аккаунтов для разных настроений: например, один — для искусства, другой — для милых животных, третий — для мотивационных публикаций.