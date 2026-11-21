Термин получил распространение несколько лет назад, но в последнее время стал особенно популярен в соцсетях. Изначально его использовала профессор Руха Бенджамин, говоря о поиске активистов, художников и педагогов, чья работа помогает верить в возможность перемен. В нынешнем значении блумскроллинг связывают с писательницей Люси Блум: она стала подписываться только на страницы об искусстве. Со временем алгоритм начал предлагать ей больше публикаций о художниках, арт-резиденциях и живописи. Блум рассказывала, что такая лента помогла ей чувствовать себя спокойнее и мотивированнее.