Для работы электробусов специалисты установили ультрабыстрые зарядные станции. Их разместили на эксплуатационной площадке «Коньково», а также на конечных остановках у станций метро «Беляево» и «Солнечная».



Недавно в столичных автобусах и электробусах появились наклейки «Потерялся? Дождись остановки и обратись к водителю». На наклейках изображен Электробусик — детский герой московского транспорта. Он рассказывает юным пассажирам, что им необходимо делать, если они потерялись.