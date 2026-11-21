В Москве начали работать четыре новых маршрута электробусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
«По будням на четырех маршрутах будут курсировать 43 современных электробуса „КАМАЗ“ российского производства», — отметил Ликсутов. Они будут курсировать по маршрутам № 942 «Метро „Калужская“ — метро „Юго-Западная“», № 361 «Метро „Беляево“ — метро „Юго-Западная“», № 277 «МЦД Солнечная — МЦД Кокошкино» и № 862 «МЦД Мещерская — МЦД Солнечная». Маршруты проходят через районы ЮЗАО, ЗАО и ТиНАО.
Для работы электробусов специалисты установили ультрабыстрые зарядные станции. Их разместили на эксплуатационной площадке «Коньково», а также на конечных остановках у станций метро «Беляево» и «Солнечная».
Недавно в столичных автобусах и электробусах появились наклейки «Потерялся? Дождись остановки и обратись к водителю». На наклейках изображен Электробусик — детский герой московского транспорта. Он рассказывает юным пассажирам, что им необходимо делать, если они потерялись.