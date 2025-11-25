Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»

«Люди, чьими руками создается пресловутый индивидуальный подход и решается такое количество межведомственных проблем, о которых чаще всего комплексно никто не задумывается. C волонтерами нет ничего невозможного. Без волонтеров ничего бы не получилось. У волонтеров не бывает усталости, мотор не глохнет и силы не кончаются. Волонтеры никогда не утрачивают свежести взгляда, поэтому с ними изменения неизбежны. Вообще, сами волонтеры — уже изменения. Они приходят — и из хосписа исчезает больничная тоска; они помогают видеть за диагнозом человека его судьбу, семью, историю», ― сказала она.