Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»

В издательстве «КоЛибри» вышла третья книга Нюты Федермессер ― «Быть волонтером». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства.

Книга создана в соавторстве с волонтерами благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Она включает истории из практики Федермессер и ее коллег ― рассказы о пациентах хосписов и о том, что приводит человека к волонтерству. Истории дополнены черно-белыми фотографиями, сделанными фотоволонтерами.

«Книга мягко и бережно снимает стигму, связанную с хосписами, которые в обществе по-прежнему зачастую ассоциируются лишь со страданием и смертью, и рассказывает о том, чем хосписы являются на самом деле: местом, где неизлечимо больные люди проводят последние дни своей жизни, где им помогают справиться со страхом, болью и одиночеством и прожить оставшееся время с достоинством, в окружении близких. И где жизнь порой ощущается ярче всего», ― отметили в «КоЛибри».

Федермессер в комментарии для анонса книги назвала волонтеров главными людьми в благотворительной сфере и паллиативной помощи. 

«Люди, чьими руками создается пресловутый индивидуальный подход и решается такое количество межведомственных проблем, о которых чаще всего комплексно никто не задумывается. C волонтерами нет ничего невозможного. Без волонтеров ничего бы не получилось. У волонтеров не бывает усталости, мотор не глохнет и силы не кончаются. Волонтеры никогда не утрачивают свежести взгляда, поэтому с ними изменения неизбежны. Вообще, сами волонтеры — уже изменения. Они приходят — и из хосписа исчезает больничная тоска; они помогают видеть за диагнозом человека его судьбу, семью, историю», ― сказала она. 

Ранее «КоЛибри» выпустило два других сборника Нюты Федермессер ― «Камера хранения» и «Настоящее время».

