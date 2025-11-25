Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана

Это будет не продолжение провального «Изгоняющего дьявола: Верующий» 2023 года, который собрал лишь 136 млн долларов при бюджете в 400 млн. Съемки нового «Изгоняющего дьявола» пройдут в Нью-Йорке. Детали сюжета и остальной актерский состав пока держатся в секрете.