Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана

Фото: Walt Disney Company

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в перезапуске хоррор-франшизы «Изгоняющий дьявола». Об этом пишет Variety.

Режиссером и сценаристом ленты выступит Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака».

«Скарлетт — блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся приземленными и настоящими, от жанровых фильмов до летних блокбастеров, и я очень рад, что она присоединилась к фильму „Изгоняющий дьявола“», — сказал Флэнаган.

Проект позиционируется как «радикально новый взгляд» на оригинальную историю 1973 года, но при этом будет существовать в той же кинематографической вселенной.

Это будет не продолжение провального «Изгоняющего дьявола: Верующий» 2023 года, который собрал лишь 136 млн долларов при бюджете в 400 млн. Съемки нового «Изгоняющего дьявола» пройдут в Нью-Йорке. Детали сюжета и остальной актерский состав пока держатся в секрете. 

