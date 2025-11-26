Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»

Фото: Twentieth Century Fox

Маколей Калкин рассказал, что не против был бы вернуться к роли Кевина МакКалистера в сиквеле «Один дома». У актера уже есть идея, каким бы могло быть продолжение франшизы.

«Кевин либо вдовец, либо разведен. Он воспитывает сына, но не уделяет ему должного внимания. И вот в один прекрасный день ребенок так сильно обижается на отца, что не пускает того в дом и расставляет ловушки. Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями», — отметил актер.

Калкин добавил, что дом будет своего рода метафорой отношений отца и сына, и его персонаж должен будет достучаться до сердца сына. «Это самая близкая мне идея продолжения», — сказал Маколей.

Ранее режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус заявил, что не хочет перезапускать франшизу. «Я считаю, что „Один дома“ существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое», — сказал Коламбус.

